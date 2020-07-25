شاهد.. دبابات تفاجئ المستجمين على أحد شواطئ روسيا

فوجئ رواد أحد شواطئ مدينة كاسبييسك بجمهورية داغستان الروسية برؤية مدرعات عسكرية تظهر على الشاطئ في إطار تدريبات الجيش الروسي استعدادا للعرض العسكري البحري.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر مركبات عسكرية تعبر المياه أمام مرتادي الشاطئ، وسُمعت أصوات طلقات نارية.

وسيكون العرض البحري في كاسبييسك، المقرر يوم الأحد المقبل، هو الأول الذي سيجري في جمهورية داغستان.

وسيقام عرض يوم البحرية في 26 يوليو وستشارك فيه أكثر من 40 سفينة عسكرية بالإضافة إلى سفن دعم ومعدات عسكرية.

المصدر: وكالات