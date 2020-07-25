اليونانيون يحرقون علم تركيا

قام متظاهرون مسيحيون أرثوذكس في مدينة سالونيك اليونانية بحرق العلم التركي خلال مظاهرات واحتجاجات شهدتها مدن يونانية عديدة على إعادة تحويل تركيا لآيا صوفيا إلى مسجد.

واحتج المئات في أثينا يوم الجمعة، كما شوهد أشخاص يتجمعون في ميدان كولوكوتروني حاملين لافتات تشجب القرار.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه أقيمت في اسطنبول أول صلاة جمعة "بآيا صوفيا" بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 يوليو الجاري، قرار مجلس الوزراء، تاريخ 24 نوفمبر 1934، الذي نص على تحويلها من مسجد إلى متحف.

المصدر: وكالات