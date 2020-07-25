شاحنة مشتعلة تسير في أحد طرق المدينة الروسية

نشرت وكالة رابتلي لقطات حصرية تظهر شاحنة تسير في أحد طرق مدينة تولياتي الروسية، بينما تأكل النيران مقطورته.

وعلى الرغم من أعمدة الدخان الأسود الكثيفة تنبعث من الشاحنة المشتعلة، إلا أن سائقها لم يخفف السرعة. ويمكن سماع أصوات رشقات نارية أو انفجارات صغيرة تصدر عن الشاحنة بينما كانت تواصل طريقها.

ووفقاً للتقارير، توجهت الشاحنة إلى ساحة خردة حيث استخدم أشخاص مطافئ الحريق لإخماد النيران قبل وصول رجال الإطفاء. ولم ترد أنباء عن وقوع أية إصابات، كما لا يزال سبب الحريق مجهولاً.

المصدر: رابتلي