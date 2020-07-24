الرئيس العراقي يستقبل السفير المصري وسط أزمة سد النهضة

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، السفير المصري لدى العراق علاء موسى، بقصر بغداد في العاصمة العراقية يوم الخميس.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئاسة الجمهرية، أن "صالح استقبل السفير المصري لدى العراق علاء موسى، الذي نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته للعراق بدوام التقدم والازدهار".

وأفاد البيان بأن صالح أكد، خلال اللقاء، دعم العراق لجمهورية مصر العربية في سعيها لحماية حقوقها المائية بشأن قضية سد النهضة، وبما يحفظ مصالح مصر وأمنها المائي.

المصدر: وكالات