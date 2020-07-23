شاهد.. فوضى داخل طائرة إيرانية خلال عملية اعتراض نفذتها مقاتلة إسرائيلية

اعترضت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الخميس، طائرة ركاب إيرانية متوجهة إلى بيروت فوق الأجواء السورية.

وأدت عملية الاعتراض إلى إصابة عدد من ركاب طائرة خطوط "ماهان" الإيرانية بجروح جراء الانخفاض والارتفاع المفاجئ.

ووثق مقطع فيديو صوره المسافرون حالة الذعر والفوضى داخل الطائرة المدنية، فيما يسمع صوت صراخ الراكبين على متنها.

The theory that Israeli warplanes intercepted an Iranian civilian aircraft, IRM1152 is not possible, for the following reasons: [Thread] pic.twitter.com/Ihv005iA3z — INTELSky (@Intel_Sky) July 23, 2020

المصدر: وكالات