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الخارجية الإيرانية: ندرس تفاصيل حادثة طائرة "ماهان" لاتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية

شاهد.. فوضى داخل طائرة إيرانية خلال عملية اعتراض نفذتها مقاتلة إسرائيلية

فيديوهات

شاهد.. فوضى داخل طائرة إيرانية خلال عملية اعتراض نفذتها مقاتلة إسرائيلية
Reuters
مقاتلة إسرائيلية
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اعترضت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الخميس، طائرة ركاب إيرانية متوجهة إلى بيروت فوق الأجواء السورية.

وأدت عملية الاعتراض إلى إصابة عدد من ركاب طائرة خطوط "ماهان" الإيرانية بجروح جراء الانخفاض والارتفاع المفاجئ.

ووثق مقطع فيديو صوره المسافرون حالة الذعر والفوضى داخل الطائرة المدنية، فيما يسمع صوت صراخ الراكبين على متنها.

المصدر: وكالات

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