عنصر من القوات الفدرالية يضرب أحد المحاربين القدامى أثناء الاحتجاجات في بورتلاند

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر أحد عناصر القوات الفدرالية يضرب المحارب القديم في البحرية الأمريكية الذي شارك في الاحتجاجات على عنصرية وعنف الشرطة في مدينة بورتلاند.

ويوثق الفيديو لحظة ضرب كريستوفر دافد، البالغ من العمر 53 عاما، واقتراب ضابط آخر يرتدي زيا عسكريا أخضر وخوذة وقناع غاز وهو يطلق الغاز من رذاذ فلفل أمام وجهه.

وأصيب دافد بكسر عظمين في يده جراء هذا الحادث، فيما أثار هذا الفيديو ضجة كبيرة في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات