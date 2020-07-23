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ظاهرة نادرة.. النهر الأسود الدخاني يغمر ولاية أريزونا الأمريكية

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فوجئ مواطنو ولاية أريزونا الأمريكية برؤية نهر دخاني من الرماد والسخام وبقايا الأشجار المحترقة، تغمر أحواض الموارد المائية.

وأوضحت الهيئة الجيولوجية الأمريكية أن الظاهرة عبارة عن تدفق طيني أثارته الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة بعد حرائق الغابات.

وحسب التقرير الصادر عن الهيئة فإن هذه التدفقات من الحطام التي تسببت بها الأمطار الغزيرة هي أحد أكبر المخاطر التي تلي الحريق لأنها وقعت فجأة ودون سابق إنذار.

وأشار الخبراء إلى أن الأمطار التي هطلت في المناطق المتضررة بالحرائق، وإن كانت قليلة، قد تؤدي إلى فيضانات وانهيارات طينية مدمرة، لأن التربة الجافة غير قادرة على امتصاص المياه بالشكل المطلوب.

المصدر: وكالات

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