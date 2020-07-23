وادي السلام.. أكبر مقبرة في العالم تستقبل ضحايا كورونا

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي، يوم الأربعاء، عن دفن جثامين 77 متوفيا بفيروس كورونا من عشر محافظات في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن ارتفاع جديد لأعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بعدما سجلت 2706 إصابات و92 حالة وفاة.

وبلغ مجموع الإصابات في العراق 99865 إصابة، والوفيات 4042 حالة وفاة، بينما حالات الشفاء بلغت 67147 حالة.

المصدر: وكالات