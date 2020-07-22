بعد مقتل طالبة تركية.. مسيرة نسائية في اسطنبول احتجاجا على العنف ضد المرأة

تجمعت آلاف النساء في ساحة هايريتين بمدينة اسطنبول، يوم الثلاثاء، احتجاجا على العنف ضد المرأة بعد مقتل طالبة جامعية تركية بينار غولتكين على يد صديقها السابق.

ويمكن رؤية المتظاهرات وهن يهتفن حاملات صور طالبة الاقتصاد، بينار غولتكين، البالغة من العمر 27 عاما، التي اختفت في 16 يوليو، لتعثر الشرطة على جثتها بعد 5 أيام في منطقة غابات في موغلا. وبادرت الشرطة إلى إلقاء القبض على صديقها، الذي اعترف بخنقها حسب التقارير المحلية.

المصدر: رابتلي