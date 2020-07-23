أرمينيا تستعرض حطام طائرات مسيرة أذربيجانية

نظمت وزارة الدفاع الأرمينية معرضا عرضت فيه أجزاء من طائرات من دون طيار، تزعم أنها أسقطتها أو سيطرت عليها خلال المواجهات العسكرية الأخيرة مع الجيش الأذربيجاني على الحدود.

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وأشار رئيس معهد الطيران العسكري، الجنرال دانيال بالايان إلى أن هذا المعرض يشمل طائرات من دون طيار تابعة للقوات الأذربيجانية التي استخدمتها خلال فترة ما بين 12 و17 يوليو الجاري، ومن بينها الطائرات المسيرة التي تم اعتراضها بوساطة أنظمة الحرب الإلكترونية وكذلك عرضت شظايا الطائرات المسيرة المدمرة والاستطلاعية.

وأشارت وزارة الدفاع الأرمينية إلى أنه خلال العمليات القتالية الأخيرة في منطقة تافوش تم إسقاط طائرات من دون طيار إسرائيلية الصنع وهي أوربيتر 3 وأوربيتر 2 وسكاي سترايكر وهاروب.

من جانبه رفض رئيس المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الأذربيجانية العقيد فاغيف دارجلي كل هذه المعلومات، مشيرا أن جميع الطائرات من دون الطيار التابعة للجيش الأذربيجاني موجودة في الخدمة، من دون أية خسائر في سربها.

المصدر: رابتلي + وكالات