أسطول البحر الأسود يستخدم صواريخ "كاليبر" خلال الاختبار المفاجئ في القرم

شارك أكثر من 3000 جندي و300 قطعة ومعدات عسكرية في التدريبات ضمن الاختبار المفاجئ للجهوزية القتالية في التشكيلات والوحدات لأسطول البحر الأسود في جمهورية القرم الروسية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أسطول البحر الأسود أجرى تمارين لتدمير سفن العدو بمساعدة أنظمة صواريخ "كاليبر-إن كي".

وقالت وزارة الدفاع: "في مياه البحر الأسود، أجرت أكثر من 10 طائرات تابعة للطيران البحري والدفاع الجوي التابع لأسطول البحر الأسود تمرينًا مشتركًا مع الفرقاطتين "الأدميرال إيسن" و"الأدميرال غريغوروفيتش"، حيث تدربت على الاقتراب من مسار القتال وتدمير سفن العدو الافتراضي. ونفذت أطقم الفرقاطات القتالية بدورها عمليات إطلاق إلكترونية بنظام صواريخ كاليبر- إن كي ضد "العدو"".

المصدر: سبوتنيك