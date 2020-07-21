سبيس إكس تطلق أول قمر صناعي عسكري لكوريا الجنوبية

أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن إطلاق ناجح لأول قمر صناعي كوري جنوبي للاتصالات العسكرية إلى الفضاء باستخدام الصاروخ الناقل الثقيل فالكون 9.

تم تنفيذ الإطلاق من قاعدة "كاب كانافيرال" للقوات الجوية الأمريكية في فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة في الساعة 17.30 بالتوقيت المحلي (00.30 بتوقيت موسكو).

وتم بناء القمر الصناعي "أناسيس - 2" من قبل شركة "إيرباص للدفاع والفضاء" بناء على منصة "يوروستار إي 3000"، ومن المقرر أن يسهم "أناسيس - 2" في تحسين قدرات الجيش الكوري الجنوبي في سرعة معالجة المعلومات ووظيفة الاستجابة للتداخل الراديوي ونطاق تغطية شبكات الاتصالات.

المصدر: وكالات