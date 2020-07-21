مشاهد صادمة.. عصابة مخدرات تتحدى سلطات المكسيك باستعراض قوتها

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر واحدة من أكبر عصابات المخدرات المكسيكية المدججة بأسلحة تصطف على طول طريق مسيرة موكب رئيس البلاد.

ويظهر أفراد عصابة كارتل "الجيل الجديد في خاليسكو" بأزياء عسكرية، وبجانب المركبات المدرعة وهم يهتفون بشعار "شعب منشو فقط"، مع التلويح بأسلحتهم، ويمثل الشعار تحية لزعيمهم نيميسيو"إل منشو" أوسيجويرا، الذي يعد أحد أكثر زعماء عصابات المخدرات المطلوبين في المكسيك.

وتزامن نشر هذا الفيديو مع زيارة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور المنطقة التي تشكل معاقل العصابة.

وتدرس السلطات المكسيكية الفيديو للتأكد من صحته، وعما إذا كان قد التقط مؤخرًا، فيما أكدت بعض الحسابات على "تويتر" أنه لا توجد أي جماعة إجرامية لديها القدرة على تحدي قوات الأمن الفدرالية بنجاح.

المصدر: وكالات