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بالفيديو.. الشرطة "تلقي القبض" على كنغر في شوارع مدينة أمريكية

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نشرت شرطة مدينة فورد لوديرديل (Fort Lauderdale) في ولاية فلوريدا الأمريكية لقطات نادرة تظهر أفراد الشرطة وهم "يلقون القبض" على حيوان الكنغر وسط شوارع المدينة.

وحسب تقرير وكالة "أسوشيتد برس" فإن صاحب الكنغر، يدعى أنطوني، اتصل بالشرطة معلنا رغبته في استعادة الكنغر، لكن الأخيرة قالت له إن قوانين المدينة لا تعتبر الكنغر حيوانا أليفا. وتم حل المشكلة من منطقة Palm Beach County حيث يعيش أصدقاء أنطوني، وحيث القوانين ليست صارمة إلى هذا المدى.

المصدر: أ.ب.

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