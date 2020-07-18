لقطات من الاختبار المفاجئ لجاهزية الجيش الروسي

تشارك مختلف صنوف الأسلحة في القوات المسلحة الروسية، في المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية، في الاختبار المفاجئ لجاهزية الجيش الذي أوعز الرئيس فلاديمير بوتين، بتنفيذه يوم أمس.

وفي إطار ذلك قامت قوات مشاة أسطول البلطيق، بتنفيذ مسير مع استخدام الآليات العسكرية، للوصول إلى مكان التدريبات.

وستقوم مشاة البحرية، خلال ذلك بالتصدي لعمليات إنزال مفترض من سفن الخصم على الساحل، والرمي الحي من الأسلحة الصغيرة والمعدات العسكرية القتالية.

ويوم أمس، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن الاختبار سيشمل أكثر من 149 ألف شخص وأكثر من 26.8 ألف قطعة من المعدات الحربية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية