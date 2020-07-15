شاهد.. لحظة مقتل الرجل الأخضر في مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء، مقطع فيديو وثق لحظة اعتداء شاب تسلل إلى مدينة الإنتاج الإعلامي على رجال الشرطة، خلال محاولة السيطرة عليه.

ورصد الفيديو مشهد إطلاق النار على "الرجل الأخضر" ليلقى مصرعه، بعد إصابته ضابط وأمين شرطة، نتيجة الاعتداء عليهما بسلاح أبيض.

وقال شهود عيان إن الشاب تسلل لمبنى مديرة الإنتاج الإعلامي صباح الأربعاء، بعد أن تسلق جدارا من الجهة الخلفية، ثم خلع ملابسه، ودهن جسده بسائل أخضر اللون، وصعد إلى سطح أحد المباني.

وأضافوا أن رجال الشرطة المسؤولين عن تأمين مدينة الإنتاج الإعلامي رصدوا الشاب من خلال كاميرات المراقبة، واقتربوا منه ليفاجئوا بإشهاره سلاحا أبيضا عبارة عن "سنجة"، ولوح بها، مرددا بعض الكلمات غير المفهومة، فحاولوا تهدئته والسيطرة عليه، لكنه تسبب في إصابة ضابط وأمين شرطة، مما دفع رجال الشرطة لإطلاق النار عليه، ليلقى مصرعه.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن الشاب يقيم بمحافظة البحيرة، فيما تشير طريقة حديثه قبل مصرعه، إلى أنه يعانى من مرض نفسي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية