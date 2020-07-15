شاهد.. دليل سلوك للزوار أثناء فيروس كورونا من مدينة ترفيهية يابانية يقهر القلوب

قد قهر قلوب الناس فيديو تعليمي غريب لاثنين من المديرين اليابانيين في متنزه يوضحان كيفية "الصراخ داخل قلبك" لتجنب نشر كورونا أثناء ركوب الأفعوانية بعد انتشاره من نحو نصف شهر.

ويبرز الفيديو المديرين التنفيذيين، أحدهما مدير متنزه "Fujikyu Highland" والثاني مدير شركة "Fujikyuko"، وهما يركبان الأفعوانية في الكمامات ويجلسان فيها مقيدين في صمت، مع الأصوات الوحيدة التي تأتي من زئير الريح وطحن الأفعوانية.

المصدر: أ.ف.ب.