بالفيديو.. العثور على سلمندر عملاق جنوب غرب الصين

عثر رجل يدعى "لاي مينغ" على حيوان سلمندر بري عملاق في نهر قرب مدينة يبين في محافظة سيتشوان جنوب غرب الصين ليبلغ طول الحيوان حوالي مترا واحدا ووزنه نحو تسعة كيلوغرامات ونصف الكيلو.

وجاء في تقرير التلفزيون الصيني أن ضباط الشرطة ألقوا القبض على الحيوان وطلبوا من طبيب بيطري محلي إجراء فحص صحي للسحلية. وبعد فحص سريع رأى الخبير أن هناك شيئًا يمنع السمندل من وضع البيض وهو يحتاج إلى عناية خاصة. وأضاف البيطري أن إعادة الحيوان إلى الطبيعة سيتم بعد تعافيه.

يذكر أن السلمندر أو السمندل الصيني العملاق هو الحيوان البرمائي الأكبر الذي لا يزال على قيد الحياة وهو مدرج على اللائحة الحمراء ضمن الكائنات المهددة بالانقراض.

المصدر: RT + CCTV