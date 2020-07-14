العثور على جثة أثناء البحث عن الممثلة نايا ريفيرا!

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كوفر: رحلة القارب الأخيرة

الموقع: الولايات المتحدة

GRAB - بيل أيوب - قائد شرطة مقاطعة فينتورا:

أخرجت اليوم فرق البحث جثة من البحيرة

ووفقا لموقع العثور على الجثة

ولمظهرها وحالتها والملابس

إضافة إلى غياب أي بلاغات محلية

عن اختفاء المتوفية

فإننا متأكدون من أنها

جثة نايا ريفيرا

النص:

قائد شرطة مقاطعة فينتورا

بولاية كاليفورنيا

يعلن العثور على جثة

الممثلة والمغنية نايا ريفيرا

ريفيرا إحدى بطلات المسلسل الشهير "Glee"

كانت قد اختفت الأسبوع الماضي

وقتها استأجرت زورقا على بحيرة بيرو

وأبحرت برفقة نجلها جوزي

الأخير له من العمر 4 سنوات قال

إن أمه قفزت في البحيرة لتسبح ولم تخرج

حينها تم العثور على القارب

وعلى متنه الطفل بمفرده

الجثة المجهولة نقلت لمكتب الطب الشرعي

ونتائج التشريح ستكشف عن هويتها وسبب الوفاة

برأيك.. ما سبب وفاة نايا ريفيرا؟