شاهد لحظة تفجير عبوة ناسفة أثناء مرور دورية روسية-تركية مشتركة في إدلب

أظهر شريط فيديو لحظة تفجير عبوة ناسفة أثناء مرور دورية روسية-تركية مشتركة على الطريق الدولي "M4" بريف إدلب، والذي أدى لسقوط جرحى بين الجنود الروس والأتراك.

وأفاد المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا إن ثلاثة جنود روس أصيبوا بجروح طفيفة في انفجار عبوة ناسفة زرعها "مسلحون" أثناء مرور دورية روسية تركية مشتركة في سوريا.

وقال المركز في بيان اليوم الثلاثاء: "أصيب ثلاثة جنود روس بجروح طفيفة. كما أصيب أفراد طاقم السيارة المدرعة التركية جراء تفجير عبوة ناسفة مزروعة خلال مررو دورية روسية تركية مشتركة، وتم إجلاء جميع المصابين على الفور من المنطقة.. جرى نقل الجنود الروس إلى قاعدة حميميم حيث تلقوا كل الرعاية الطبية اللازمة، وحالتهم مستقرة".

المصدر: RT