طقوس خاصة في السليمانية شمالي العراق أثناء مراسم تشييع زعيم الطريقة الكسنزانية

توافد الآلاف من الدراويش ومريدي الطريقة الكسنزانية إلى إقليم كردستان العراق، للمشاركة في مراسم دفن الشيخ محمد بن عبد الكريم الكسنزاني مرشد الطريقة القادرية في السليمانية.

وتوفي مرشد الطريقة القادرية الكسنزانية في العراق والعالم، الشيخ الكسنزاني، في 4 يوليو عن عمر يناهز 82 عامًا.

ونُقل رفاته جواً من الولايات المتحدة، حيث كان يتلقى الرعاية الطبية، إلى إقليم كردستان العراق، ليتم تشييعه إلى مثواه الأخير.

وتُظهر اللقطات المصورة الدراويش وهم يؤدون طقوس التشييع حسب الطريقة القادرية كما يمكن رؤية نعش الشيخ الكسنزاني فوق رؤوس أتباعه.

وأفادت تقارير محلية بعبور أتباع الشيخ الحدود مع إيران، دون القيام بالإجراءات الرسمية وفحص فيروس كورونا، مما دفع حكومة إقليم كردستان إلى إغلاق معبر باشماخ الحدودي لمدة 24 ساعة.

المصدر: رابتلي