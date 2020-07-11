اللقطات الأخيرة لنجمة أمريكية قبل إختفائها في بحيرات كاليفورنيا

نشر مكتب شريف مقاطعة فنتورا لقطات من كاميرات المراقبة تظهر الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا وابنها يصلان إلى أحد بحيرات جنوب كاليفورنيا قبل إختفائها.

وأطلقت السلطات الأمريكية عملية للبحث عن الممثلة والمغنية، نايا ريفيرا، التي يعتقد أنها غرقت في بحيرة بيرو بجنوب ولاية كاليفورنيا.

وأكدت شرطة مقاطعة فينتورا بأن ريفيرا (33 عاما) استأجرت الثلاثاء قاربا للقيام بنزهة في البحيرة مع نجلها البالغ من العمر أربع سنوات.

وبعد ثلاث ساعات، تم العثور على القارب وعلى متنه الطفل بمفرده وبطاقة هوية الممثلة.

وقال الطفل للمحققين إنه ووالدته بادرا إلى السباحة في البحيرة لكنها اختفت ولم تعد إلى القارب.

وتم إعلان الممثلة في عداد المفقودين وعملية البحث عن جثتها مستمرة لليوم الثاني.

وتعرف ريفيرا بدور سانتانا لوبيز، بطلة المسلسل الموسيقي الكوميدي الدرامي التلفزيوني (Glee).

المصدر: وكالات