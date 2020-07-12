اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين أمام مبنى البرلمان في بلغراد

استخدمت الشرطة الصربية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين اقتحموا البرلمان الصربي مساء يوم الجمعة، وذلك لليلة الرابعة على التوالي من الاحتجاجات في العاصمة بلغراد.

وقد نجحت مجموعة من المتظاهرين في اجتياز السياج الحديدي أمام مبنى البرلمان الصربي، وتمكنت من اقتحام المبنى.

وسمع دوي العديد من الانفجارات، ولكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت أصوات تلك الانفجارات نتيجة لإطلاق قنابل صوتية أو قنابل غاز مسيل للدموع.

وتفجرت مشاعر الغضب ليلة الثلاثاء بعد أن قال الرئيس ألكسندر فوتشيتش إنه سيتم فرض حظر للتجوال خلال عطلة نهاية الأسبوع بكاملها لمنع تفشي مرض كورونا في بلغراد.

المصدر: وكالات