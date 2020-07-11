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لأول مرة.. البندقية تختبر أنظمة مكافحة الفيضانات

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حضر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى مدينة البندقية، يوم الجمعة، للإشراف على أول اختبار رسمي لحاجز مكون من 78 عنصرا يشكل مشروع سد "موسى" لحماية المدينة من الفيضانات.

ويهدف هذا المشروع إلى حماية المدينة والبحيرة المحيطة بها من الإغراق الذي يحدث كل عام، وهو عبارة عن حاجز مكون من 78 عنصرا على شكل سد وضع في مدخل البحيرة.

وتعرض المشروع لانتقادات كثيرة بسبب التأخير والتكاليف ومزاعم الفساد وتجاوز المواعيد النهائية.

المصدر: وكالات

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