محتجون يقتحمون السفارة الأمريكية في بيروت

تظاهر عشرات الشبان أمام السفارة الأمريكية في بيروت يوم الجمعة، ضد ما وصفوه بتدخل واشنطن في الشؤون اللبنانية وما يسمى بـ "قانون قيصر".

ورفع المحتجون رايات "حزب الله" والحزب "الشيوعي اللبناني" والحزب "السوري القومي الاجتماعي.".

واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين رموا الحجارة تجاه السفارة ورددوا شعارات معادية لأميركا.

وتم فرض "قانون حماية المدنيين السوريين" في أواخر يونيو بموجب "قانون قيصر" الجديد، الذي يمنح الإدارة الأمريكية الإذن بتجميد الأصول، واستهداف أي شخص أو كيان يتعامل مع الحكومة السورية.

المصدر: رابتلي