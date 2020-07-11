الصلاة أمام آيا صوفيا بعد قرار تحويله إلى مسجد

أدى العشرات من المسلمين أمام متحف آيا صوفيا في إسطنبول صلاة الجمعة، احتفالا بموافقة المحكمة التركية على تحويل موقع التراث العالمي لليونسكو إلى مسجد.

ووقع الرئيس التركي مرسوما يقضي بفتح آيا صوفيا كمسجد، بعد أن أعلنت محكمة تركية أنها أبطلت مرسوما حكوميا يرجع لعام 1934، كان يقضى بتحويل مسجد آيا صوفيا آنذاك إلى متحف.

وأصدرت اليونسكو، التي تعارض هذه الخطوة، بيانًا بعد القرار، أعربت فيه عن مخاوفها بشأن تأثيره على القيمة العالمية للموقع ودعت السلطات التركية إلى "الدخول في حوار" حول هذا الموضوع.

المصدر: رابتلي