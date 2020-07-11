حاملة الطائرات الأمريكية تعود إلى قاعدتها البحرية في كاليفورنيا

عادت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ثيودور روزفلت" يوم الخميس إلى قاعدة "سان دييغو" البحرية التي تقع في ولاية كاليفورنيا بعد قضاء 6 أشهر في عرض البحر.

وأبحرت حاملة الطائرات مع 4800 جندي على متنها من قاعدة "سان دييغو" في يناير الماضي ورست في نهاية مارس الماضي في قاعدة غوام العسكرية بعد تفشي فيروس كورونا بين البحارة.

وحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإن تفشي كورونا على متن "روزفلت" بدأ عندما رست السفينة في ميناء دا نانغ بفيتنام في مارس الماضي.

وأكدت التحاليل السريرية إصابة 1150 بحارا ووفاة شخص واحد بالفيروس.

المصدر: وكالات