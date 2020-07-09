لحظة اعتقال حاكم روسي للاشتباه في تنظيم جرائم القتل

ألقى موظفو جهاز الأمن الفدرالي الروسي ولجنة التحقيق القبض على حاكم إقليم خاباروفسك الواقع في أقصى شرق روسيا سيرغي فورغال للاشتباه بضلوعه في تنظيم جرائم قتل واغتيال رجال الأعمال.

ووفقا للتحقيق، فإن العصابة الإجرامية التي كان فورغال عضو فيها قد نشأت في إقليم خاباروفسك ومنطقة أمور ما بين 2004 و2005 وارتكبت خلال هذه الفترة عددا من الجرائم ومن بينها اغتيالات رجال الأعمال.

وبالإضافة إلى فورغال تم إلقاء القبض على 4 أفراد من العصابة الإجرامية.

المصدر: وكالات