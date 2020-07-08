عون يستقبل ماكنزي

وصل الجنرال كينيث ماكنزي قائد المنطقة المركزية الوسطى في الجيش الأمريكي إلى بيروت اليوم الأربعاء، حيث التقى الرئيس اللبناني ميشال عون وكبار المسؤولين السياسيين والدفاعيين.

وأعلنت السفارة الأمريكية لدى لبنان، أن الجنرال ماكنزي أكد مجددا أهمية الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسيادته، مشددا على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني.

وبحسب بيان السفارة، فقد رافق الجنرال ماكنزي مسؤولو وضباط المنطقة المركزية الوسطى، بالإضافة إلى السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا والملحق العسكري الأمريكي روبرت ماين.

المصدر: وكالات