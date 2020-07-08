تصرفات غريبة للرئيس البرازيلي أثناء إعلانه إصابته بكورونا

قد تقود تصرفات الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى المحاكمة بعد أن خلع كمامته أمام الصحفيين أثناء إعلانه إصابته بفيروس كورونا.

والتقى بولسونارو مع الصحفيين يوم أمس الثلاثاء، وأعلن خلال ذلك أن نتيجة الاختبار على الفيروس الذي أجراه، كانت إيجابية.

وفي بداية اللقاء، كان يرتدي الكمامة الواقية مع عدم مراعاة المسافة الاجتماعية لكنه لاحقا ابتعد عن الصحفيين لمسافة أمتار قليلة، وخلع الكمامة ليثبت أنه في حالة جيدة.

وأعلنت نقابة الصحفيين البرازيليين (ABI)، عن نيتها مقاضاة الرئيس جايير بولسونارو، لتعريضه الصحفيين لخطر عدوى فيروس كورونا المستجد خلال مؤتمر صحفي، مشيرة في بيانه أن الرئيس انتهك نظام العزل الذاتي و"تصرف بطريقة إجرامية".

المصدر: وكالات