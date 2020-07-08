اكتشاف غرفة تعذيب "كاملة التجهيز" داخل حاويات في هولندا

اعتقلت الشرطة الهولندية 6 أشخاص بعد اكتشاف غرفة التعذيب السرية و"زنازين السجن المؤقتة" كانت مخبأ داخل حاويات الشحن.

وعثرت الشرطة خلال مداهمة نفذتها في أواخر الشهر الماضي على 7 حاويات شحن تم تحويل 6 منها إلى "زنازين سجن مؤقتة".

وحسب البيان الصادر عن مكتب المدعي العام الهولندي فإن في كل زنزانة كانت أصفاد مُعلقة بالسقف والأرضية حتى تربط شخص يقف مع رفع ذراعيه، تم الانتهاء من الغرف بألواح عازلة للضوضاء ورقائق عازلة للحرارة.

كما احتوت إحدى الحاويات على غرفة تعذيب مجهزة بجدران عازلة للصوت وبكرسي لطبّ الأسنان مزوّدة بأربطة لتثبيت الضحية، إضافة لأكياس مليئة بأدوات قاطعة كالمشارط والزرّديات، وأصفاد وأربطة على كرسي أسنان، مع أربطة للقدمين والذراعين.

وأشار البيان إلى تجهيز الحاويات بكاميرات للمراقبة عن بعد.

المصدر: وكالات