جوني ديب وطليقته أمبر هيرد أمام المحكمة العليا في قضية التشهير

وصل النجم العالمي جوني ديب وزوجته السابقة الفنانة الشهيرة أمبر هيرد إلى المحكمة العليا في لندن، يوم الثلاثاء، لحضور اليوم الأول من محاكمة التشهير ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويقاضي ديب الصحيفة ومحررها على مقال نشر في العام 2018 يدعي بأنه كان يضرب زوجته أمبر آنذاك ويعاملها معاملة سيئة

وسيُطلب من هيرد تأكيد ادعاءات "ذا صن"، والتي تتضمن تفاصيل عن علاقة الزوجين قبل طلاقهما في العام 2017. وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة التشهير في 23 مارس، ولكن تم تأجيلها في وقت لاحق بسبب تفشي فيروس كورونا.

المصدر: رابتلي