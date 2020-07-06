مظاهرات بنغازي ضد التدخل التركي فى ليبيا

خرج آلاف الليبيين إلى شوارع مدينة بنغازي، يوم الأحد، احتجاجا على الوجود العسكري التركي في البلاد ودعم القوات المسلحة الليبية فى حربها ضد الإرهاب والميليشيات المسلحة.

واحتشد المتظاهرون في مجموعات كبيرة، وهم يحملون أعلاما ولافتات كتب عليها "لا للتدخل التركي" و"لا للاستعمار".

وجاء التجمع بعد يومين من زيارة رسمية إلى طرابلس قام بها وفد تركي بقيادة وزير الدفاع خلوصي أكار. وعقد المسؤولون الأتراك اجتماعا مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وزاروا المنشآت العسكرية كجزء من اتفاقية تعاون بين البلدين.

المصدر: رابتلي