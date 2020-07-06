قتيلان و7 مفقودين جراء غرق قارب قبالة شرقي إندونيسيا

لقي شخصان على الأقل مصرعهما ولا يزال سبعة آخرون في عداد المفقودين جراء غرق قارب مكتظ بالركاب قبالة ويست تيمور شرقي إندونيسيا.

وأوضح يوسف لطيف، المتحدث باسم الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، أن القارب كان في طريقه من كوبانج، المدينة الرئيسية في إقليم إيست نوسا تينجارا، إلى جزيرة روت القريبة وعلى متنه 28 شخصًا عندما تعرض لأمواج بحر هائج يوم الأحد.

وأضاف أن الصيادين أنقذوا 19 شخصا، مضيفا أن البحث عن المفقودين لا يزال مستمرا.

المصدر: وكالات