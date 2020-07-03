إعادة إعمار الجامع النوري في الموصل بعد أن دمرته "داعش"!

تابعوا RT على

الموقع: العراق

كوفر: إعمار الجامع النوري بعد تدمير "داعش"

أعمال إعادة إعمار الجامع النوري الأثري في الموصل

تعود وتتواصل من جديد

المسجد يعد رمزا للمدينة بمئذنته الحدباء المميزة

دمرته عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي

المراحل الأولى من ترميم الجامع

انطلقت بعد إزالة آثار التفجير

أعمال إعمار الجامع النوري في المدينة القديمة

تجري بإشراف اليونسكو وبتمويل من دولة الإمارات

هل تعرف شيئا عن المسجد النوري ؟

https://ruptly.tv/ar/videos/20200703-008-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%A6%D8%B0%D9%86%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84