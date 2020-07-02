مصر.. انهيار عقار كبير على حفارة أثناء إزالته

شهدت محافظة الجيزة في مصر، انهيار عقار مخالف على حفار وبداخله سائقه، خلال حملة بمنطقة بشتيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم بالجيزة.

وأكدت مصادر بمحافظة الجيزة، أن سائق الحفارة التي سقط عليها جزء من العقار المخالف، لم يصب بأذى وتمكن من الخروج منها أثناء سقوط العقار.

وقالت المصادر إن سائق الحفارة نفذ عملتي إزالة بعد حادث سقوط العقار على الحفارة التي يقودها، مشيرا إلى أن الحفارة أيضا لم تصب بضرر كبير إذ انكسر جزء في مقدمة ذراعها، وتم تغييره واستكمال أعمال الإزالة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية