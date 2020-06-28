طائرات روسية مضادة للسفن تحلق فوق البحار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 4 من طائراتها المضادة للسفن من طراز "تو-142إم كا" نفذت تحليقات فوق مياه الجزء الشمالي من المحيط الهادئ الدولية.

وأشارت الوزارة إلى أن مقاتلات أمريكية من طراز "أف-22" رافقتها في أجزاء من مسارها.

وأضافت الوزارة أن 3 طائرات "تو-142" أخرى نفذت تحليقاتها فوق مياه بحري بارنتس والنرويج حيث تمت مرافقتها من قبل مقاتلات "أف-16" نرويجية في بعض جوانب المسار.

وأشارت الوزارة إلى أن الطائرات الروسية حلقت بغطاء من قبل مقاتلات اعتراضية من طراز "ميغ-31"، مضيفة أن التحليق استمر نحو 11 ساعة.

وشددت الوزارة في بيانها الصادر يوم السبت أن تحليق الطائرات جرى بالتوافق التام مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي دون خرق حدود أي دولة أخرى.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية