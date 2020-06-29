المئات يتظاهرون أمام قاعدة روسية ضد الغارات الجوية التركية

تجمع مئات المتظاهرين أمام قاعدة روسية في منطقة الإذاعة قرب عين العرب تنديدا بالغارات التي أودت بحياة 3 نساء كرديات، من بينهم الناشطة الشهيرة في مجال حقوق المرأة زهرة بركل.

وطالب المتظاهرون روسيا ببذل المزيد من الجهود لحماية السكان.

ورفع المتظاهرون صور النساء ورددوا هتافات ضد قصف المنطقة، وبحسب الأنباء الواردة من هناك، فإن خمسة ممثلين عن المحتجين، دخلوا إلى القاعدة لتسليم مطالب الناشطين إلى العسكريين الروس.

المصدر: رابتلي