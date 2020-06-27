مقاتلة روسية تعترض طائرات عسكرية أمريكية فوق البحر الأسود

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لاعتراض الطائرات العسكرية الأمريكية فوق المياه المحايدة للبحر الأسود.

وتظهر اللقطات الطائرة P-Poseidon التابعة للبحرية الأمريكية وطائرة الاستطلاع الاستراتيجية RC-135 وطائرة التزود بالوقود KS-135 التابعة لسلاح الجو الأمريكي.

وذكرت وزارة الدفاع أن مقاتلة سو-30 التابعة للطيران البحري لأسطول البحر الأسود اقتربت من الطائرات الأمريكية وحددت هويتها وبعد ذلك قامت بتغيير مسار تحليقها بعيدا عن الحدود الروسية.

وأشارت الوزارة إلى أن الطائرة الروسية التزمت بشكل صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية