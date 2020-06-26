الإمارات ترسل 10 أطنان مساعدات طبية إلى العراق

أرسلت الإمارات، اليوم الخميس، طائرة تحمل 10أطنان من المساعدات الطبية وأجهزة الفحص إلى العاصمة العراقية بغداد، لدعم البلاد في مكافحة كوفيد 19.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن محمد صالح الطنيجي، القائم بالأعمال في سفارة الإمارات لدى العراق، قوله إن "دولة الإمارات ساهمت في دعم الأشقاء العراقيين خلال السنوات الماضية، ولا تزال توفر كل دعم ممكن في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية والتنموية، وكذلك في مجال الحفاظ على التراث الإنساني العراقي، وحمايته في مواجهة التهديدات التي تعرض لها من القوى الإرهابية التي حاولت تدميره وتشويهه".

المصدر: وكالات