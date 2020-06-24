عرض عسكري في قاعدة حميميم بمناسبة عيد النصر على النازية

جرى في قاعدة حميميم الروسية في سوريا، اليوم الأربعاء، عرض عسكري، بمناسبة الذكرى الـ75 لعيد النصر على النازية.

وحضر الاحتفال ممثلا عن الرئيس السوري بشار الأسد وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام

وألقى الوزير عزام كلمة خلال الاحتفال نقل في مستهلها تهنئة الرئيس الأسد للجميع بمناسبة الانتصار في الحرب العالمية الثانية على النازية والفاشية وكد أن "السوريين يقدرون عالياً المواقف الروسية المشرفة ودعمهم لنا في التصدي للإرهاب التكفيري ووقوفهم العلني والصريح مع الحق والقانون الدولي ومنع أخذ مجلس الأمن رهينة ومنصة متقدمة للتدخل الفاضح في الشؤون الداخلية للدول المستقلة".

وشارك في الفعالية، أكثر من ألف عسكري من الجيش الروسي والسوري بالإضافة إلى 52 قطعة من المعدات العسكرية.

وأمام المنصة في قاعدة حميميم الجوية، مرّت أرتال ضباط إدارة وأفراد عسكريين من مجموعة القوات الروسية وجنود الفوج الجوي المختلط والمفرزة الطبية الخاصة ووحدة الشرطة العسكرية ورتل المجموعة المختلطة للنساء العسكريات بالإضافة إلى المجموعات الخاصة من القوات البرية والجوية للجيش السوري.

المصدر: وكالات