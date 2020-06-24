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العرض الجوي فوق الساحة الحمراء في عيد النصر

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شاركت 75 مروحية وطائرة حربية في العرض الجوي المرافق للاستعراض العسكري الذي أقيم في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ75 لعيد النصر على النازية.

 ومن بين الطيران كانت مروحيات من طراز مي-8 ومي-35 وكا-52 وكذلك طائرات النقل العسكري وطائرات طويلة المدى بالإضافة إلى مجموعة الطائرات التكتيكية العملياتية ومقاتلات من طراز سو-57 وميغ-31.

وفي ختام الجزء الجوي ظهر فوق الساحة الحمراء فريق "الفرسان الروس" و"ستريجي" للألعاب البهلوانية وطائرات "سو-25 إس إم" الهجومية التي لونت سماء فوق الساحة الحمراء بألوان العلم الروسي.

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