الساحة الحمراء بموسكو.. قوات أجنبية تشارك في استعراض النصر

شاركت القوات الأجنبية من 13 دولة في العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو بمناسبة الذكرى 75 لنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.

ومن بين هذه الدول كل من أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس والهند وكازاخستان وقيرغيزستان والصين ومولدوفا ومنغوليا وصربيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

كما حضر العرض العسكري في الساحة الحمراء في هذا العام رؤساء بيلاروسيا وأوزبكستان والبوسنة والهرسك وكازاخستان وقيرغيزستان ومولدوفا وطاجيكستان وصربيا.