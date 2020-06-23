الحوثيون يعلنون تنفيذ العملية الهجومية الأكبر ضد السعودية

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، أنه تم تنفيذ العملية الهجومية الأكبر "توازن الردع الرابعة" على العاصمة السعودية الرياض.

وقال المتحدث إن عملية توازن الردع الرابعة دكت وزارة الدفاع والاستخبارات وقاعدة سلمان الجوية ومواقع عسكرية في الرياض وجيزان ونجران، وتمت باستخدام عدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة "قدس" "وذوالفقار" وطائرات سلاح الجو المسير.

المصدر: RT