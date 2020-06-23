رئيس الحكومة الجزائرية السابق يحضر جنازة شقيقه مكبل اليدين

تحت حراسة أمنية مشددة حضر رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، أحمد أويحيى، يوم الاثنين، جنازة شقيقه المحامي، العيفة أويحيى.

وجاءت هذه المشاركة بعد سماح القضاء الجزائري لـ أويحيي بالمشاركة في جنازة شقيقه، حيث أصدرت المحكمة قرارا خاصا يتيح له الخروج من السجن ليحضر مراسم الدفن.

وتوفي العيفة أويحيى، شقيق رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أحمد أويحيى، يوم الأحد، إثر أزمة قلبية ألمت به أثناء جلسة محاكمة شقيقه في محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائر.

المصدر: وكالات