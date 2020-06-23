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المقاتلات الهندية تحلق قرب الحدود مع الصين بعد اشتباكات قاتلة

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رصدت الطائرات التابعة لسلاح الجو الهندي وهي تحلق بالقرب من لياه، أكبر مدينة في لاداخ على الحدود مع الصين،

وقد شهد الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة بين القوات الصينية والهندية أودت بحياة 20 عسكريا هنديا.

ونشرت الهند طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي وطائرات مقاتلة "سوخوي 30" في شرق لاداخ لتعزيز دفاعاتها بعد أيام من الاشتباكات بين القوات الهندية والصينية.

وأعلن الجيش الهندي، في بيان له الثلاثاء الماضي، أن 17 عسكريا فارقوا الحياة جراء إصابتهم بجروح خطيرة خلال الاشتباكات مع القوات الصينية في منطقة لاداخ بوادي نهر غالوان على الحدود بين البلدين، فضلا عن ضابط وجنديين قتلوا خلال المواجهة سابقا.

المصدر: فرانس برس + وكالات

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