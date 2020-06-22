تايوان تعرض طائرة جديدة محلية الصنع

حضرت رئيسة تايوان تساي إينج وين اليوم الاثنين قاعدة تشينغ تشوان كانغ الجوية لمشاهدة أول طلعة تجريبية علنية لطائرة تدريب جديدة محلية الصنع بريف إيجل (النسر الشجاع).

وتعد طائرة إيه تي-5 بريف إيجل الجديدة أول طائرة يتم صناعتها محليا منذ إنتاج الطائرة المقاتلة إف-سى كيه-1 تشينج كو منذ أكثر من 30 سنة. وتصنع شركة أيروسبيس اندستريال ديفلوبمنت المملوكة للدولة الطائرة الجديدة بتكاليف تبلغ 68.6 مليار دولار تايواني(2.32 مليار دولار).

المصدر: وكالات