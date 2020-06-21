فلسطينيون عالقون في مصر يعودون إلى وطنهم

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد أن 270 مواطناً من أبناء الشعب الفلسطين العالقين في مصر يصلون اليوم الأحد إلى أرض الوطن.

وقالت الوزيرة إن طواقم وزارة الصحة ستقوم باستقبالهم وإجراء الفحوصات اللازمة المتعلقة بفيروس كورونا، حيث سيتم إدخال جميع الذين تظهر نتائجهم سلبية إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً ثم سيتم أخذ عينات منهم بعد انتهاء حجرهم.

أما المواطنون الذين تظهر نتائجهم إيجابية فسيتم نقلهم إلى مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة.

وأشارت إلى أن لدى وزارة الصحة حالياً مركز النويعمة التابع للأمن الوطني في أريحا، وهو مجهز بالكامل في حال اقتضى الأمر لاستخدامه.

المصدر: RT