فلسطينيون عالقون في مصر يعودون إلى وطنهم
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد أن 270 مواطناً من أبناء الشعب الفلسطين العالقين في مصر يصلون اليوم الأحد إلى أرض الوطن.
وقالت الوزيرة إن طواقم وزارة الصحة ستقوم باستقبالهم وإجراء الفحوصات اللازمة المتعلقة بفيروس كورونا، حيث سيتم إدخال جميع الذين تظهر نتائجهم سلبية إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً ثم سيتم أخذ عينات منهم بعد انتهاء حجرهم.
أما المواطنون الذين تظهر نتائجهم إيجابية فسيتم نقلهم إلى مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة.
وأشارت إلى أن لدى وزارة الصحة حالياً مركز النويعمة التابع للأمن الوطني في أريحا، وهو مجهز بالكامل في حال اقتضى الأمر لاستخدامه.
المصدر: RT