وسط مخاوف أمنية.. القوات الروسية تشارك في تأمين وصول طلاب إلى حلب لأداء امتحانات الثانوية

تواصل مجموعات من طلاب الثانوية من مناطق غير خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، التوافد إلى حلب لأداء الامتحانات، رغم ما يواجههم من مخاطر أمنية وصحية.

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وأوضحت سلطات حلب التي توفر حافلات لنقل الطلاب، وتؤمن لهم الغذاء والمسكن، أن معظم الوافدين حتى الآن من منبج، فيما توجد هناك مخاوف من أن تعطل جماعات مسلحة وصول الطلبة من إدلب وريف حلب الغربي.

وتتم إجراءات نقل الطلاب إلى حلب بمساعدة المركز الروسي للمصالحة، ويخضع الطلاب الوافدون لفحوص طبية لمنع انتشار فيروس كورونا.

المصدر: RT