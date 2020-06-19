بالفيديو.. عاصفة تضرب سان بطرسبورغ الروسية

قال مصدر في وزارة الطوارئ الروسية لوكالة "انترفاكس" إن شخصين راحا ضحية عاصفة رعدية رافقتها أمطار غزيرة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية الخميس 18 يونيو.

وجاء في تقرير الوكالة أن بعض مناطق المدينة شهدت أمس هطول نصف المنسوب الشهري للأمطار في ساعتين.

وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر صواعق تضيء سماء المدينة أثناء العاصفة.

المصدر: انترفاكس + شبكات التواصل